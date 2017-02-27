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Работу Трампа одобряют 44% американцев - опрос

27.02.2017 01:56
Рейтинги Трампа сейчас на рекордно низком уровне как для недавно вступившего на должность президента США
Работу Трампа одобряют 44% американцев - опрос
Дональд Трамп

Деятельность президента США Дональда Трампа одобряют 44% американцев. Об этом сообщает NBC News.

Последний опрос NBC News и Wall Street Journal показал, что не одобряют работу Трампа 48%. 

При этом 32% опрошенных считают, что Трамп не справляется с обязанностями президента Соединенных Штатов. 

Опрос проводили с 18 по 22 февраля. 

Как сообщает Голос Америки, другие недавние опросы показали, что рейтинг Трампа на рекордно низком уровне для недавно вступившего в должность. 

Согласно опросу Gallup, его средний рейтинг за первые четыре недели в должности составил 42%. Опрос Квиннипэкского университета показал, что 38% американцев относятся к Трампу положительно, в то время как 55% - негативно.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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