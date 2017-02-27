Работу Трампа одобряют 44% американцев - опрос
Деятельность президента США Дональда Трампа одобряют 44% американцев. Об этом сообщает NBC News.
Последний опрос NBC News и Wall Street Journal показал, что не одобряют работу Трампа 48%.
При этом 32% опрошенных считают, что Трамп не справляется с обязанностями президента Соединенных Штатов.
Опрос проводили с 18 по 22 февраля.
Как сообщает Голос Америки, другие недавние опросы показали, что рейтинг Трампа на рекордно низком уровне для недавно вступившего в должность.
Согласно опросу Gallup, его средний рейтинг за первые четыре недели в должности составил 42%. Опрос Квиннипэкского университета показал, что 38% американцев относятся к Трампу положительно, в то время как 55% - негативно.
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