Работу Трампа одобряют 44% американцев - опрос

Рейтинги Трампа сейчас на рекордно низком уровне как для недавно вступившего на должность президента США

Деятельность президента США Дональда Трампа одобряют 44% американцев. Об этом сообщает NBC News.



Последний опрос NBC News и Wall Street Journal показал, что не одобряют работу Трампа 48%.

При этом 32% опрошенных считают, что Трамп не справляется с обязанностями президента Соединенных Штатов.



Опрос проводили с 18 по 22 февраля.



Как сообщает Голос Америки, другие недавние опросы показали, что рейтинг Трампа на рекордно низком уровне для недавно вступившего в должность.



Согласно опросу Gallup, его средний рейтинг за первые четыре недели в должности составил 42%. Опрос Квиннипэкского университета показал, что 38% американцев относятся к Трампу положительно, в то время как 55% - негативно.



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