Янукович развелся с женой

Экс-диктатор прожил со своей женой Людмилой 45 лет

Экс-диктатор Виктор Янукович заявил, что развелся со своей женой Людмилой, с которой прожил 45 лет. Об этом он сказал в интервью изданию Der Spiegel.

В настоящее время, по его словам, он живет с Любовью Полежай, сестрой бывшего личного повара.

Он вместе с ней бежал из Украины в 2014 году.





Любовь Полежай (фото - скриншот видео)

Янукович добавил, что финансово его сейчас поддерживает старший сын Александр.

"Во время разговора Янукович не раз путался и старался избегать сложных вопросов, однако откровенно рассказал о личной жизни", - отмечает издание.

Янукович сказал, что за время пребывания в России он только несколько раз встречался с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

"Понимаю, мои проблемы - не его уровень", - добавил Янукович.

6 июня 2013 года Путин и его жена Людмила объявили, что их брак завершен.

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