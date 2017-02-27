Янукович развелся с женой
Экс-диктатор Виктор Янукович заявил, что развелся со своей женой Людмилой, с которой прожил 45 лет. Об этом он сказал в интервью изданию Der Spiegel.
В настоящее время, по его словам, он живет с Любовью Полежай, сестрой бывшего личного повара.
Он вместе с ней бежал из Украины в 2014 году.
Любовь Полежай (фото - скриншот видео)
Янукович добавил, что финансово его сейчас поддерживает старший сын Александр.
"Во время разговора Янукович не раз путался и старался избегать сложных вопросов, однако откровенно рассказал о личной жизни", - отмечает издание.
Янукович сказал, что за время пребывания в России он только несколько раз встречался с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.
"Понимаю, мои проблемы - не его уровень", - добавил Янукович.
6 июня 2013 года Путин и его жена Людмила объявили, что их брак завершен.
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