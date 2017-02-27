Аллеров: Уничтожим активных преступников в освобожденном Донбассе

Преступники, которые после освобождения востока страны от оккупантов применят оружие против патрулей, будут уничтожены, заявил командующий Нацгвардии

После освобождения временно захваченных Россией территорий востока страны бойцы Национальной гвардии займутся выявлением преступников и подполья оккупантов, при необходимости будут применять оружие на поражение. Об этом рассказал командующий Нацгвардии генерал-лейтенант Юрий Аллеров, пишет Новое время.

"Военные ВСУ пойдут на границу - держать будут ее с пограничниками. Мы, вместе с полицией и СБУ, будем выявлять преступников. При необходимости, если будет сопротивление и применение оружия, будем уничтожать всех тех, кто мешает суверенитету нашей страны", - сказал он.

В зоне АТО подразделения Нацгвардии подчиняются Генштабу Минобороны и во второй полосе обороны занимаются борьбой с диверсионными группами, осуществляют контрольные функции для недопущения контрабанды, а также принимают участие в антиснайперских мероприятиях на переднем крае.

Аллеров также объяснил, для чего Нацгвардии артиллерийские и танковые подразделения.

"Это необходимость. Для боевых действий, для выполнения задач по освобождению населенных пунктов, когда с той стороны стреляют пушки, ПТУР, нам нужен боевой потенциал, артиллерия, танки, чтобы боевые задачи выполнять, чтобы обеспечить прохождение пехоты и наших боевых порядков", - отметил он.

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По словам командующего, Нацгвардия - "воинское формирование с правоохранительными функциями" и "уникальное военное подразделение, которое отвечает потребностям государства и требованиям времени".

"Есть военная составляющая - отдельные части оперативного назначения. Есть подразделения, которые отвечают за обеспечение общественного порядка. Есть отдельные части для охраны атомных электростанций, консульств и представительств. Есть части и подразделения, которые сегодня обеспечивают конвоирование осужденных", - пояснил Аллеров.

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