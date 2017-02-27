Нардеп Артеменко подтвердил, что был в Москве и собирается в США

По словам депутата, все его поездки были согласованы с высшим руководством СБУ. Деталей он не расссказал, поскольку дал подписку о неразглашени

Народный депутат Андрей Артеменко подтверждает, что был в Москве и заявляет о намерении в ближайшее время снова посетить США. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.

"Я действительно подтверждаю, что я был в Москве. Все мои поездки были согласованы с высшим руководством СБУ. Более детально я рассказать не могу, потому что дал подписку о неразглашении", - сказал он.

Артеменко подтвердил также, что встреча с влиятельными людьми в США состоялась 27 января. "После этого я получил ответ, что все мои инициативы будут донесены до ключевых людей в Администрации Трампа. Что было дальше - мне неизвестно. Через некоторое время появилась информация, что советник по вопросам национальной безопасности Майкл Финн ушел в отставку. Поэтому этот вопрос не обсуждался. Но я планирую в ближайшее время посетить Вашингтон, Нью-Йорк и продолжать свое дело", - сказал он.

Отвечая на вопрос, обсуждал ли он свои инициативы с лидером Оппозиционного блока Юрием Бойко, депутатом Оппоблока Сергеем Левочкиным и советником президента РФ Владиславом Сурковым, Артеменко сказал: "Я официально заявляю, что ни с кем из вышеназванных персонажей… не обсуждал, а с Сурковым я никогда в жизни не встречался".

По словам Артеменко, его инициативы обсуждались на заседании фракции Радикальной партии. "Более того, Олег Ляшко должен был ехать со мной в США на все те мероприятия, в которых я принимал участие - на инаугурацию, на молитвенный завтрак, на встречи, которые я подготовил для Олега Ляшко с украинской диаспорой, с влиятельными конгрессменами и сенаторами, с влиятельными представителями администрации Трампа. Он полностью был проинформирован", - сказал он.

Отвечая на вопрос, с кем из руководства или представителей РФ он обсуждал свои инициативы, Артеменко сказал: "Я заявлял и заявляю, что ни с кем из руководства, из представителей Российской Федерации мои мирные инициативы… Я обсуждал только в США, только в Украине с общественностью, со своими коллегами-народными депутатами, со своими помощниками, друзьями, союзниками".

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19 февраля 2017 года издание The New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны. Нардеп якобы утверждал, что план урегулирования согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина". По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет. В документе также якобы содержатся данные о коррупционных действиях президента Петра Порошенко.

20 февраля фракция Радикальной партии приняла решение исключить Артеменко из своих рядов.



21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении депутата. Действия Артеменко квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 111 УК - госизмена.

24 февраля Артеменко пришел на допрос в прокуратуру. Сегодня Артеменко вновь ждут на допрос.

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