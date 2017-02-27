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Троян: Некомплект Нацполиции составляет 20%

27.02.2017 13:56
Заместитель министра внутренних дел заявил, что во всех областях Украины проходят конкурсы
Троян: Некомплект Нацполиции составляет 20%
Вадим Троян (фото - скриншот видео)

Сегодня некомплект Нацполиции составляет около 20% или 22 тысяч человек. Об этом у себя в Facebook cообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

"Сейчас во всех регионах страны проходят конкурсы. На 3 тысячи 500 вакансий подано более 18 тысяч анкет. Это хороший результат", - отметил Троян.

По его словам, среди основных задач - продолжение курса реформ, как полиции, так и пограничной службы, а также имплементация лучших международных практик и совершенствование законодательства.

8 февраля 2017 года Кабинет министров назначил первого замглавы Национальной полиции Вадима Трояна заместителем министра внутренних дел.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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