В СБУ не подтверждают, что Артеменко согласовывал поездки в РФ

По словам пресс-секретаря СБУ, депутат Андрей Артеменко не согласовывал со Службой свои поездки в столицу страны-агрессора

В Службе безопасности отрицают, что депутат Андрей Артеменко согласовывал с СБУ свои поездки в Москву. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Отвечая, на вопрос, подтверждает или опровергает Служба факт, что народный депутат Андрей Артеменко обращался в СБУ для согласования своих действий и поездок, Гитлянская ответила: "Мы не согласовывали".

Ранее депутат Артеменко подтвердил, что ездил в Москву и отметил, что согласовывал эти действия с СБУ.

"Я действительно подтверждаю, что я был в Москве. Все мои поездки были согласованы с высшим руководством СБУ. Более детально я рассказать не могу, потому что дал подписку о неразглашении", - сказал он.

19 февраля 2017 года издание The New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны. Нардеп якобы утверждал, что план урегулирования согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина".

По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет. В документе также якобы содержатся данные о коррупционных действиях президента Петра Порошенко.

20 февраля фракция Радикальной партии приняла решение исключить Артеменко из своих рядов, а 21 февраля ГПУсообщила об открытии уголовного производства в отношении депутата. Действия Артеменко квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 111 УК - госизмена.

24 февраля Артеменко пришел на допрос в прокуратуру. Сегодня Артеменко вновь ждут на допрос.

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