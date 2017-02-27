Порошенко наградил защитников Авдеевки

Президент Петр Порошенко встретился с раненными бойцами Вооруженных Сил во время посещения Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова

Президент Петр Порошенко во время посещения Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова встретился с ранеными бойцами Вооруженных Сил, в частности с участниками боевых действиях в районе Авдеевки в январе-феврале этого года, и вручил им награды. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко вручил ордена За мужество III степени солдату Александру Кобилешному и старшему сержанту Сергею Курсову.

Старший солдат Александр Кобилешний проходит службу в АТО с июня 2015 года. С ноября 2016-го он выполнял боевые задачи в районе Авдеевки, а 18 февраля 2017-го во время обстрела получил осколочное ранение. Старший сержант Сергей Курсов выполняет задачи в зоне АТО с марта 2015 года, получил ранение во время боя 16 февраля 2017 года.

Также медалью Защитнику Отечества награжден младший сержант Александр Борисов, солдат Евгений Гальченко и солдат Максим Ника.

8 февраля 2017 года Порошенко вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за защиту Авдеевки.

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