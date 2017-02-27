Глава Верховного суда высказался против Антикоррупционных судов

По мнению главы Верховного суда Ярослава Романюка, создание Антикоррупционного суда в Украине только усложнит судебную систему

В Верховном суде Украины считают, что Украине не нужно создание Антикоррупционных судов, поскольку это может стать лишним звеном в судебной системе. Об этом заявил на брифинге глава Верховного суда Ярослав Романюк, передает Hromadske.ua.

"По нашему мнению - это лишнее звено, и если сегодня тоже прозвучало, что Италия поддерживает создание в Украине Антикоррупционного суда, то, мне кажется, мы тоже можем поддержать, чтобы там в Италии что-то было. Главное - чтобы на выходе было справедливое судебное решение и в пределах разумного срока", - заявил Романюк.

По его словам, создание Антикоррупционного суда в Украине только усложнит судебную систему.



"Позиция Верховного суда заключается в том, что судебная система должна быть максимально простой, понятной и доступной для наших граждан, и построена по принципу административно-территориального деления", - отметил он.

"В одном районе должен быть один суд, в котором должны быть специалисты, способные рассмотреть любой спор, возникающий на территории административно-территориального района", - подчеркнул Романюк.

1 февраля Верховная Рада зарегистрировала законопроект о создании Антикоррупционного суда. Законопроектом предлагается создать Высший антикоррупционный суд из 70 судей, которому будут подследственны все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры.



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