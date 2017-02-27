Минобороны выделит Днепровскому военному госпиталю 10 млн грн
Президент Петр Порошенко поручил выделить Днепровскому военному госпиталю 10 миллионов гривень на закупку нового медицинского оборудования. Об этом у себя в Facebook сообщил министр обороны Степан Полторак.
"Первоначально нужно решить вопрос перевода учреждения на фонды Министерства обороны, что предоставит возможность финансирования и создания нормальных условий для работы врачей и для тех, кто лечится", - отметил Полторак.
Министр обороны подчеркнул, что согласно поручению президента, первые 10 млн грн будут выделены на закупку современного медицинского оборудования для госпиталя и ремонта помещений, где лечатся бойцы.
В конце января этого года Днепровский военный госпиталь получил гуманитарную помощь от Франции.
В октябре 2016 года Высший хозяйственный суд вернул Днепровской военный госпиталь в собственность государства. Выяснилось, что в феврале 2016 года часть имущества учреждения была передана БТА-банку.
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