Минобороны выделит Днепровскому военному госпиталю 10 млн грн

Согласно поручению президента Порошенко, первые 10 млн грн будут выделены на закупку современного медоборудования для Днепровского военного госпиталя

Президент Петр Порошенко поручил выделить Днепровскому военному госпиталю 10 миллионов гривень на закупку нового медицинского оборудования. Об этом у себя в Facebook сообщил министр обороны Степан Полторак.

"Первоначально нужно решить вопрос перевода учреждения на фонды Министерства обороны, что предоставит возможность финансирования и создания нормальных условий для работы врачей и для тех, кто лечится", - отметил Полторак.

Министр обороны подчеркнул, что согласно поручению президента, первые 10 млн грн будут выделены на закупку современного медицинского оборудования для госпиталя и ремонта помещений, где лечатся бойцы.

В конце января этого года Днепровский военный госпиталь получил гуманитарную помощь от Франции.

В октябре 2016 года Высший хозяйственный суд вернул Днепровской военный госпиталь в собственность государства. Выяснилось, что в феврале 2016 года часть имущества учреждения была передана БТА-банку.

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