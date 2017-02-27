Яценюк: Я не собираюсь становиться главой НБУ

По словам экс-премьера Арсения Яценюка, он не собирается становиться главой НБУ

Глава правления партии Народный фронт, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что его кандидатура не обсуждается на пост главы Нацбанка. Об этом он заявил в эфире канала ICTV.

"Я не собираюсь становиться главой Нацбанка Украины", - сказал Яценюк.

Экс-премьер отметил, что сейчас руководителем Нацбанка должен стать профессиональный специалист.

Ранее сегодня ряд СМИ сообщили, что глава Национального банка Валерия Гонтарева собирается оставить свой пост.

В пресс-службе НБУ не подтвердили информацию об отставке Валерии Гонтаревой.

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