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Яценюк: Я не собираюсь становиться главой НБУ

27.02.2017 22:42
По словам экс-премьера Арсения Яценюка, он не собирается становиться главой НБУ
Яценюк: Я не собираюсь становиться главой НБУ
Арсений Яценюк

Глава правления партии Народный фронт, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что его кандидатура не обсуждается на пост главы Нацбанка. Об этом он заявил в эфире канала ICTV.

"Я не собираюсь становиться главой Нацбанка Украины", - сказал Яценюк.

Экс-премьер отметил, что сейчас руководителем Нацбанка должен стать профессиональный специалист.

Ранее сегодня ряд  СМИ сообщили, что глава Национального банка Валерия Гонтарева собирается оставить свой пост.

В пресс-службе НБУ не подтвердили информацию об отставке Валерии Гонтаревой.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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