Украинский флот в Крыму используют как донор - командующий ВМС

По словам командующего ВМС ВСУ, украинский флот стоит отдельно, однако его раскомплектовуют и используют как донор для российских кораблей

Украинский военный флот в оккупированном Крыму сепаратисты разбирают на части и используют как донор для российских кораблей. Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко в эфире 5 канала.

"Корабли стоят отдельно, их выделили как технику иностранного государства. Но по нашим данным, они существуют как доноры. Их раскомплектовуют", - сказал он.

Воронченко также уточнил, что в оккупированном Крыму остался весь боевой состав украинских кораблей, кроме десантного корабля "Юрий Олефиренко".

"Те же "Тернополь", "Луцк" используются для их (российских - ред.) малых протоволодочных кораблей, тех, которые сейчас несут, как говорят, вахту в районе наших газовых хранилищ", - сообщил командующий ВМС ВСУ.

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