В ЕС стартуют межинституционные переговоры об отмене виз Украине

Переговоры о проекте резолюции о включении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования, начнутся во вторник

В Евросоюзе во вторник, 28 февраля, начнутся межинституционные переговоры об отмене визового режима для Украины. Об этом сообщили в Совете ЕС, передает Укринформ.

"Трехсторонние переговоры о проекте законодательной резолюции относительно включения Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования, между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией начнутся во вторник", - рассказал собеседник агентства.

Как прогнозируется, после завершения этих переговоров и принятия решения в Европарламенте и в Совете ЕС безвизовый режим для Украины вступит в силу через несколько месяцев - в конце весны или в начале лета.

В понедельник, 27 февраля, Совет ЕС утвердил решение об отмене визовых требований для граждан Грузии, которое вступит в силу до конца марта. Одновременно с решением о Грузии министры стран-членов ЕС также одобрили новый механизм приостановления безвизовых режимов для всех третьих стран.

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