Ефремову продлили арест на два месяца: видео
Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшему руководителю фракции Партия регионов Александру Ефремову до 28 апреля 2017 года. В связи с тем, что обвиняемый может скрываться от органов следствия, суд решил удовлетворить ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей подсудимого.
Предварительный срок содержания Ефремова под стражей истекает 15 марта.
4 января сообщалось, что Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт. Ему, среди прочего, инкриминируют покушение на территориальную целостность Украины.
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