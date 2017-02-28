В Украине телеканал Шустера с марта прекращает вещание

С завтрашнего дня телеканал журналиста Савика Шустера 3s.tv прекращает свою работу через спутник

Телеканал журналиста и ведущего Савика Шустера 3s.tv прекращает свою деятельность с 1 марта 2017 года. Об этом заявил генеральный директор телеканала Павел Елизаров у себя в Facebook.



"К сожалению, завтра (сегодня, - ред) последний день вещания нашего канала на спутнике. Спасибо всем за поддержку, но нас критически мало. Наверное мы обогнали время", - отметил Елизаров.

По его словам, свободная журналистика, как чистая вода для организма, крайне необходима формирующемуся государству.

26 апреля 2016 года Елизаров заявил, что Госцентр занятости лишил Шустера права работать в Украине.

Позже стало известно, что причиной аннулирования разрешения на работу Шустеру стало то, что он вместе с заявкой на получение разрешения на работу предоставил недействительную справку о несудимости.

27 апреля 2016 года Государственная фискальная служба расследовала уголовное производство против Шустера, а также должностных лиц компании Савик Шустер Студии по факту умышленного уклонения от уплаты налогов

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13 июня окружной административный суд Киева отменил решение Киевского центра занятости об аннулировании разрешения Шустера на работу в Украине.

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