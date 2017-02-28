Трамп: В утечке информации из Белого дома в СМИ виноват Обама

Президент США Дональд Трамп также обвинил своего предшественника в причастности к организации протестов против Республиканской партии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал своего предшественника на этой должности Барака Обаму виновным в организации утечек информации из Белого дома в средства массовой информации. Об этом сообщает агентство CNN со ссылкой на телеканал Fox News.

"Я думаю, что Обама стоит за этим, потому что его люди определенно стоят за этим. Некоторые утечки, вероятно исходящие от этой группы, действительно серьезные", - сказал Трамп.

Президент США также обвинил Обаму в причастности к организации протестов против Республиканской партии в феврале.

27 февраля сообщалось, что контрразведка США в случайном порядке проверяет мобильные телефоны всех, кто работает в Белом доме. На такие меры американские власти вынуждены были пойти в ходе борьбы против утечек конфиденциальной информации.

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