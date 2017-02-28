Суд обязал фирму сына Пшонки вернуть 15 тыс га охотничьих угодий

Апелляционный суд оставил в силе решение о признании незаконной передачи в пользование угодий Укрмистобудпроекту, связанному с Артемом Пшонкой

Апелляционный суд подтвердил решение о признании незаконной передачи в пользование фирме, связанной с сыном бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, народным депутатом предыдущих созывов Артемом Пшонкой, более 15 тысяч га охотничьих угодий в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



"В апелляционной инстанции оставлено без изменений решение суда первой инстанции, которым удовлетворен иск Фастовского межрайонного прокурора и признано незаконным и отменено решение Киевского областного совета о предоставлении обществу в пользование охотничьих угодий площадью более 15,3 тысяч га на территории Фастовского района", - говорится в сообщении.



Также суд признал недействительным договор об условиях ведения охотничьего хозяйства и обязал ответчика вернуть государству указанные угодья.



В прокуратуре отметили, что ООО Укрмистобудпроект, которое связывают с Артемом Пшонкой, получило право пользования спорными угодьями незаконно. В частности, была грубо нарушена установленная процедура прекращения права предыдущего их пользователя - ГП Фастовский лесхоз.

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Кроме того, отсутствовали необходимые согласования всех землевладельцев и землепользователей, вошедших в границы охотничьих угодий, подчеркивают в прокуратуре.



"Сейчас прокуратурой Киевской области принимаются меры по реальному исполнению судебных решений по делу", - добавили в ведомстве.

4 ноября 2016 года СМИ сообщили, что семья экс-генпрокурора Пшонки перевезла свой ювелирный бизнес из Краматорска во временно оккупированный Россией Крым.

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