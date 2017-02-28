Минюст зарегистрировал партию Саакашвили

Во многих городах и областях Украины уже есть представительства зарегистрированной партии Рух Новых Сил

Министерство юстиции официально зарегистрировало политическую партию Рух Новых Сил. Об этом у себя в Facebook cообщил экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

"Эта, казалось бы, мелочь делает наш Рух еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны", - отметил Саакашвили.

Он добавил, что во многих городах и областях Украины уже есть представительства партии.

11 ноября 2016 года Саакашвили заявлял о намерении создать новую политическую силу и добиваться перевыборов в Верховную Раду.

7 ноября 2016 года Михаил Саакашвили подал в отставку с должности руководителя Одесской области. Президент отставку принял. Комментируя острые высказывания экс-губернатора, Петр Порошенко сказал: "Кое-кто решил заняться политикой", и добавил, что решение того уйти в отставку связано с поражением его партии на выборах в Грузии. Саакашвили же увидел в реплике Порошенко "методы Авакова".

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