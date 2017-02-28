В СБУ уволены причастные к делу бриллиантовых прокуроров - Трепак

Экс-замглавы СБУ Виктор Трепак рассказал о "полной зачистке" в СБУ всех ответственных за дело "бриллиантовых прокуроров"

В понедельник, 27 февраля, был уволен замначальника Главка "К" Службы безопасности Дмитрий Нескоромный, который руководил операцией по задержанию "бриллиантовых прокуроров". Об этом у себя в Facebook заявил экс-первый замглавы СБУ Виктор Трепак.

"Вчера освобожден от должности заместитель начальника Главка "К" СБУ Д. Нескоромный. Это кадровое решение принято по представлению первого заместителя главы СБУ - начальника Главка "К" Демчины. Полковник Нескоромный как тогдашний мой заместитель руководил операцией по задержанию одного из "бриллиантовых прокуроров"", - написал Трепак.

Он рассказал, что летом прошлого года Нескоромного сначала отстранили от служебных обязанностей, а сейчас уволили "с выводом в распоряжение руководителя СБУ".

"В прошлом году был также освобожден от должности сотрудник СБУ, который был старшим группы, проводившей обыск у Корнийца. Других работников Главка "К", которые работали по делу "бриллиантовых прокуроров", "правильно растасовали" по должностям", - отметил Трепак.

"Таким образом вчерашнее решение теперь формально (поскольку фактически это было сделано ранее) завершило полную "зачистку" круга сотрудников СБУ, которые имели отношение к реализации дела "бриллиантовых прокуроров", - подчеркнул он.

В июне 2015 года сотрудники СБУ задержали первого замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и зампрокурора Киевской области Александра Корнийца по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере. В ходе задержания у них обнаружили около $500 тысяч, а также бриллианты и огнестрельное оружие. Через некоторое время Шапакин и Корниец были уволены из органов прокуратуры.

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