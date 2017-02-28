"Надо усилить давление на Москву": конференция по Крыму в Женеве

Сегодня в Женеве в рамках 34-й сессии Совета ООН по правам человека провели конференцию по оккупированному Россией Крыму

Посвященная оккупации Крыма конференция на уровне министров иностранных дел, инициированная министрами Украины, Литвы, Латвии, состоялась во Дворце Наций в Женеве. О ключевых тезисах, которые озвучили сегодня на конференции, рассказала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич напомнил, что 75 лет назад крымские татары уже были депортированы, а сегодня история репрессий повторяется. "РФ запретила все медиа и сайты, которые освещают другую точку зрения в Крыму, эти действия и давление нужно расследовать международному сообществу. Страны Балтии были оккупированы 50 лет СССР, но Запад никогда не признавал этой оккупации, что помогло странам Балтии завоевать независимость. Поэтому важно усилить давление на Россию", - заявил Ринкевич.

Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичус отметил, что оккупационная власть РФ относится к крымским татарам и ко всем несогласным как к террористам, проводит системные репрессии, по отношению к политзаключенным применяют методы сталинской карательной медицины: их закрывают в психиатрических клиниках. Глава литовского МИД добавил о необходимости более жестко реагировать на факты ксенофобии и системного нарушения прав человека в Крыму, а от оккупантов нужно требовать немедленного освобождения заложников и задержанных.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Янгланд в свою очередь подтвердил незаконность аннексии Крыма, и напомнил, что 2,5 млн жителей полуострова имеют права, гарантируемые им европейской Конвенцией по правам человека, и поэтому они могут обращаться в Европейский суд по правам человека. Он признал, что Крым остается полностью закрытым для международных мониторинговых миссий, и это при том что именно комиссар СЕ по правам человека и официальные мониторинговые миссии являются теми структурами, чья информация и мониторинг могут быть использованы в судах.

Кейт Гилмор, заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека, подчеркнула, что РФ отказала в доступе мониторинговых миссий ООН на оккупированную территорию, сообщила о дискриминации оккупационными властями тех украинцев, которые отказались принимать российское гражданство. Гилмор подчеркнула недопустимость давления на журналистов и адвокатов, защищающих крымских татар и украинцев.

Представитель правозащитной организации Amnesty International Джейн Коннорс акцентировала внимание на том, что правозащитным организациям и адвокатам невозможно нормально работать в Крыму.

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