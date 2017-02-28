Вице-губернатором Одесской области станет экс-глава МВД Киева

Победителем конкурса на должность первого заместителя главы Одесской ОГА объявлен бывший начальник ГУ МВД Киева Александр Терещук

Вчера, 27 февраля, генерал милиции и экс-глава полиции Киева Александр Терещук победил в конкурсе на должность первого заместителя главы Одесской облгосадминистрации, пишет Depo.Одесса.

Терещук набрал больше всех баллов (19,5) в ходе собеседования. Кроме того, он лучше других справился с ситуационными задачами на втором этапе конкурса.

Назначение на должность должно состояться в конце марта, так как победителю конкурса еще предстоит пройти проверку, которая продлится 25 дней.

После завершения конкурсного отбора Терещук заявил, что своей основной задачей видит наведение порядка в работе правоохранительных органов области.

"Почему я решил идти на эту должность? Одно из направлений деятельности - это координация работы правоохранительных органов, вопрос очень важный для региона", - сказал Терещук.

В июне 2015 года экс-премьер-министр Арсений Яценюк в парламенте заявил, что начальник ГУ МВД в Киеве, генерал-майор милиции Александр Терещук уволен с занимаемой должности в порядке люстрации. Однако через месяц президент Петр Порошенко разрешил не проводить люстрацию в отношении Терещука, а 7 июля он был снова назначен на эту должность.

В конце 2015 года экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подала документы на увольнение Александра Терещука с должности начальника ГУ Нацполиции в Киеве.

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