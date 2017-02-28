Украина намерена стать членом Совета по правам человека ООН

Глава МИД Павел Климкин заявил, что в октябре Украина будет баллотироваться в члены Совета на период 2018-2020 годов

Украина намерена баллотироваться в члены Совета по правам человека ООН на период 2018-2020 годов. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.



"Украина готова работать над усилением возможностей Совета по правам человека ООН в случае избрания в Совет в октябре на период 2018-2020 годов", - заявил он.



В состав Совета по правам человека ООН, который формирует Генеральная ассамблея, входят 47 государств-членов. Срок полномочий каждого члена составляет три года, при этом ни одно государство не может быть членом Совета более двух сроков подряд.



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Места в Совете распределяются между региональными группами ООН следующим образом: 13 мест - для государств Африки, 13 - для государств Азии, 6 мест - для стран Восточной Европы, 8 мест - для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, 7 мест - для западноевропейских и других государств (включая США, Канаду и Израиль).



26 февраля 2017 года сообщалось, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность выхода США из Совета по правам человека ООН из-за якобы предвзятости последнего в отношении Израиля.



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