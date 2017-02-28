USD:  26.86  27.16   EUR:  28.27  28.87  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко о переговорах в ЕС по безвизу: Это важный шаг

28.02.2017 21:31
Президент назвал завершение трехсторонних переговоров "формальным, но важным" шагом на пути к безвизовому режиму с ЕС
Порошенко о переговорах в ЕС по безвизу: Это важный шаг
Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко приветствовал успешное завершение трехсторонних переговоров между Советом ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом по безвизовому режиму для украинцев. Об этом он написал в своем Twitter.

"Приветствую завершение триалога Совет-Еврокомиссия-Европарламент по безвизовому режиму с ЕС", - написал президент.

Он назвал это событие "формальным, но важным" шагом на пути к безвизовому режиму с ЕС.

"Теперь слово за Европарламентом и Советом ЕС", - написал Порошенко. 

Сегодня в ЕС успешно начались трехсторонние переговоры между Советом ЕС Европарламентом и Еврокомиссией по проекту законодательной резолюции об отмене визовых требований для украинцев.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 