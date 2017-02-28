Порошенко о переговорах в ЕС по безвизу: Это важный шаг

Президент назвал завершение трехсторонних переговоров "формальным, но важным" шагом на пути к безвизовому режиму с ЕС

Президент Петр Порошенко приветствовал успешное завершение трехсторонних переговоров между Советом ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом по безвизовому режиму для украинцев. Об этом он написал в своем Twitter.

"Приветствую завершение триалога Совет-Еврокомиссия-Европарламент по безвизовому режиму с ЕС", - написал президент.

Он назвал это событие "формальным, но важным" шагом на пути к безвизовому режиму с ЕС.

"Теперь слово за Европарламентом и Советом ЕС", - написал Порошенко.

Сегодня в ЕС успешно начались трехсторонние переговоры между Советом ЕС Европарламентом и Еврокомиссией по проекту законодательной резолюции об отмене визовых требований для украинцев.

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