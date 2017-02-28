Украина и Индонезия расширят сотрудничество в оборонной сфере

Президент подписал закон, расширяющий сотрудничество между Украиной и Индонезией в оборонной и военной отраслях

Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации Соглашения между Украиной и Индонезией о сотрудничестве в оборонной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, вводятся вводит общие принципы для развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере между двумя странами по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Направления сотрудничества Украины и Индонезии будут включать обмен визитами высших должностных лиц, в том числе от вооруженных сил. А также:

- развитие военно-технического сотрудничества;

- сотрудничество в области оборонной промышленности и логистики;

- сотрудничество в оборонной научно-технологической отрасли;

- обмен информацией по оборонным и военным вопросам;

- взаимодействие в вопросах развития военного образования и подготовки персонала.

Стороны могут сотрудничать в вопросах закупки вооружения и военной продукции в рамках совместных проектов и производства, поставки вооружения, военной техники и другой военной продукции, обслуживания, ремонта и модернизации вооружения, военной техники и предоставления других услуг в военно-технической области, продажи лицензий по производству данной продукции и оказании технической поддержки.

Кроме того, стороны могут совместно исследовать и вести разработку в военно-технической области, а также обмениваться результатами такой деятельности, обмениваться опытом и информацией о стандартизации, кодификации, контроля качества военной продукции для совместных программ военно-технического сотрудничества.

Страны также могут разрабатывать соответствующие программ, проводить совместные научные исследования, совместное производство и продажа оборонного оборудования путем использования других технологий.

Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Соглашение о сотрудничестве в оборонной отрасли было подписано в рамках визита президента Порошенко в Индонезию в августе прошлого года.



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