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Война России против Украины: последние события в Донбассе

01.03.2017 07:00
Что происходит в Луганске, Донецке, Мариуполе и других горячих точках востока Украины
Война России против Украины: последние события в Донбассе
Фото: EPA

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более двух лет. Российские солдаты и наемники не прекращают боевых действий, несмотря на минские соглашения. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ финансирование и вооружение, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне и поддерживаемые ими местные боевики, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома, в результате чего повсеместно гибнут мирные граждане. ЛІГА.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней агрессии России.

1 МАРТА

02:36. США настаивают на необходимости полной имплементации минских соглашений и призывают Россию и поддерживаемых ею боевиков начать с прекращения огня на востоке Украины.

00:31. Бойцы спецподразделения КОРД, которые несли службу в Адвеевке с 26 февраля, возвращаются на места постоянной дислокации.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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