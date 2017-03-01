Дочери Манафорта опасались работы отца с Януковичем - Politico

Сотрудничество Пола Манафорта с экс-диктатором Виктором Януковичем и Дональдом Трампом в то время, когда последний был еще кандидатом в президенты США, вызывало опасения у членов семьи американского политтехнолога. Об этом издание Politico пишет со ссылкой на SMS-сообщения, которые якобы были похищены хакерами с мобильного телефона одной из дочерей Манафорта.

Сообщения Андреа Манафорт с ее аккаунта в iCloud были обнародованы в "темном интернете" на хакерском сайте.

Предполагаемые взломщики аккаунта говорят о том, что опубликовали 280 тысяч SMS, написанных в период с 9 октября 2012 года по 7 сентября 2016 года, то есть последние сообщения датированы периодом перед уходом Манафорта из команды Трампа.

Андреа Манафорт якобы написала сестре Джессике, что отношения отца с Трампом - "самая опасная дружба в Америке", а в другой переписке она пишет о тандеме Трамп-Манафорт как об "идеальной паре жаждущих власти эгоманьяков".

Читайте также: План Манафорта: Януковича хотели вернуть в Донбасс - СМИ

В мартовской переписке за 2015 год дочери якобы пишут, что сотрудничество их отца с режимом Януковича "юридически сомнительно", и что он может быть косвенно причастен к трагическим событиях последних дней Майдана. "Не нужно себя обманывать: наши деньги - это кровавые деньги", - якобы написала Андреа Джессике.

По данным Politico, Манафорт подтвердил взлом смартфона дочери Андреа и подлинность некоторых из попавших в СМИ сообщений. Сами дочери, 31-летняя Андреа и 34-летняя Джессика, игнорируют запросто СМИ.

Читайте также: Заместитель Манафорта мог быть связан с российской разведкой

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.