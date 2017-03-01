Дочери Манафорта опасались работы отца с Януковичем - Politico
Сотрудничество Пола Манафорта с экс-диктатором Виктором Януковичем и Дональдом Трампом в то время, когда последний был еще кандидатом в президенты США, вызывало опасения у членов семьи американского политтехнолога. Об этом издание Politico пишет со ссылкой на SMS-сообщения, которые якобы были похищены хакерами с мобильного телефона одной из дочерей Манафорта.
Сообщения Андреа Манафорт с ее аккаунта в iCloud были обнародованы в "темном интернете" на хакерском сайте.
Предполагаемые взломщики аккаунта говорят о том, что опубликовали 280 тысяч SMS, написанных в период с 9 октября 2012 года по 7 сентября 2016 года, то есть последние сообщения датированы периодом перед уходом Манафорта из команды Трампа.
Андреа Манафорт якобы написала сестре Джессике, что отношения отца с Трампом - "самая опасная дружба в Америке", а в другой переписке она пишет о тандеме Трамп-Манафорт как об "идеальной паре жаждущих власти эгоманьяков".
Читайте также: План Манафорта: Януковича хотели вернуть в Донбасс - СМИ
В мартовской переписке за 2015 год дочери якобы пишут, что сотрудничество их отца с режимом Януковича "юридически сомнительно", и что он может быть косвенно причастен к трагическим событиях последних дней Майдана. "Не нужно себя обманывать: наши деньги - это кровавые деньги", - якобы написала Андреа Джессике.
По данным Politico, Манафорт подтвердил взлом смартфона дочери Андреа и подлинность некоторых из попавших в СМИ сообщений. Сами дочери, 31-летняя Андреа и 34-летняя Джессика, игнорируют запросто СМИ.
Читайте также: Заместитель Манафорта мог быть связан с российской разведкой
Манафорт входил в предвыборный штаб ныне президента США Дональда Трампа. Он отрицает получение $12,7 млн из "черной кассы" партии Януковича. НАБУ подтвердило, что имя Манафорта 22 раза фигурирует в списках черной бухгалтерии ПР.
В сентябре в интервью ЛІГА.net старший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Карл Роув заявил, что Трамп вынудил Манафорта уйти с должности руководителя его избирательного штаба в связи с появлением информации о якобы получении политтехнологом денег от партии Януковича.
Читайте также: Новинский: Манафорт работал с Оппоблоком - платили по контракту
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:00
-
12:22
-
12:13
-
11:54
-
11:51