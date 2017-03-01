Суд разрешил провести заочное расследование против Клименко

Экс-министра доходов и сборов Александра Клименко подозревают в хищении бюджетных средств на сумму более трех миллиардов гривень

Голосеевский суд, рассмотрев более 30 ходатайств защиты, предоставил разрешение на заочное расследование против Александра Клименко - экс-министра доходов и сборов в правительстве беглого премьера Николая Азарова. Об этом написал на своей странице в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Мы это сделали- "заочка" для Клименко есть!.. После 17 часов "процессуальных" боев и игр адвокатов в прятки от суда", - написал Матиос.

Он также напомнил, что Клименко, который с апреля 2012 года по сентябрь 2013-го занимал должность министра доходов и сборов, подозревается в том, что незаконно "завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн".

Читайте также: Суд разрешил заочно арестовать экс-главу Миндоходов

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.