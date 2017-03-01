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Суд разрешил провести заочное расследование против Клименко

01.03.2017 10:03
Экс-министра доходов и сборов Александра Клименко подозревают в хищении бюджетных средств на сумму более трех миллиардов гривень
Суд разрешил провести заочное расследование против Клименко
Александр Клименко

Голосеевский суд, рассмотрев более 30 ходатайств защиты, предоставил разрешение на заочное расследование против Александра Клименко - экс-министра доходов и сборов в правительстве беглого премьера Николая Азарова. Об этом написал на своей странице в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Мы это сделали- "заочка" для Клименко есть!.. После 17 часов "процессуальных" боев и игр адвокатов в прятки от суда", - написал Матиос.

Он также напомнил, что Клименко, который с апреля 2012 года по сентябрь 2013-го занимал должность министра доходов и сборов, подозревается в том, что незаконно "завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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