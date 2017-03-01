Неизвестные ночью подожгли двери Института национальной памяти

Глава УИНП опубликовал фото дверей, которые, по его словам, ночью подожгли неизвестные. Это уже не первый инцидент, связанный с ведомством Вятровича

В Киеве в ночь на 1 марта неизвестные подожгли входные двери Института национальной памяти. Об этом в своем Facebook сообщил директор ведомства Владимир Вятрович.



"Ночью неизвестные подожгли двери в Украинский институт национальной памяти. В этот раз "визиток" не оставили", - сообщил он, опубликовав соответствующее фото.





Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych





Это уже не первый инцидент, связанный с Институтом национальной памяти.



16 февраля 2017 года неизвестные облили вход в УИНП красной краской и оставили на здании наклейки с надписью "Славянская стража".



Ранее в тот же день группа людей напала на Вятровича перед его пресс-конференцией. По данным СМИ, несколько человек набросились на директора института перед входом в здание информагентства Укринформ, однако конфликт уладила охрана.

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По подозрению в нападении на Вятровича были задержаны три человека, сам руководитель УИНП не пострадал.



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