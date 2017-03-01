В Молдове задержан судья Чаус

В Молдове правоохранители задержали подозреваемого во взяточничестве беглого судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Судья Чаус, который пытался скрыться от правосудия, задержан сотрудниками прокуратуры Молдовы по запросу Генпрокуратуры, инициированным НАБУ", - говорится в сообщении.

Как уточнила представитель ГПУ, после экстрадиционной проверки Чауса "ждут на родине".

9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили на взятке $150 тыс судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Он не был задержан или взят под стражу, поскольку, согласно Конституции, имеет судейский иммунитет.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи. В тот же день глава САП Назар Холодницкий сообщил, что Чаус может находиться в аннексированном Россией Крыму.

21 октября стало известно, что украинское бюро Интерпола подало запрос в центральный офис ведомства на предмет объявления беглого судьи в международный розыск.

Расследование по Чаусу получило широкий общественный резонанс после того, как правоохранители заявили, что судья якобы хранил взятку во дворе своего дома в стеклянной банке.

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