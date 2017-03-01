Кабмин создал рабочую группу для мониторинга системы деклараций

Министр юстиции Павел Петренко предложил, чтобы в состав группы вошли представители власти и общественных организаций

Кабинет министров создал рабочую группу для мониторинга системы электронного декларирования. Соответствующее решение было единогласно принято сегодня, 1 марта, на заседании правительства, сообщает корреспондент LIGA.net.



"Есть предложение создать рабочую группу, чтобы в группе был секретариат Кабинета министров, Минюст, Госспецсвязи, Государственное агентство электронного управления, эксперты общественных организаций, чтобы мы провели экспресс-мониторинг системы и разработали план неотложных мер на случай, если будут форс-мажорные обстоятельства", - заявил на заседании министр юстиции Павел Петренко.

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28 февраля 2017 года сообщалось, что во время второй волны электронного декларирования, которая завершится в апреле, свои декларации должны подать около полутора миллионов госслужащих.



Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак в интервью LIGA.net заявила, что заложенных в бюджете на 2017 год средств - 61 млн грн - не хватит на модернизацию системы электронного декларирования.

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