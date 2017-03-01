Джемилев: Без репрессий оккупанты в Крыму не продержатся

Больше всего оккупантов на полуострове беспокоит публичность, сказал лидер крымскотатарского народа

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев прогнозирует, что репрессии в оккупированном Крыму будут продолжаться. Об этом он сказал в интервью Фокусу.

"Репрессии, конечно, будут продолжаться. Основная стратегия Москвы - не просто наказать тех, кто что-то там совершил, а запугать в целом сообщество, и с подбором оснований для репрессий вовсе не церемонятся. При свободном волеизъявлении людей, без репрессий эта власть в Крыму долго не продержится. Ведь больше всего оккупантов беспокоит публичность", - отметил Джемилев.

По его словам, основное оружие России - это мощная пропаганда посредством телевидения.

"Смотреть украинские или иные каналы в Крыму могут лишь те, у кого есть спутниковые антенны", - сказал Джемилев.

27 февраля сообщалось, что после аннексии Крыма из полуострова выехали около 20 тысяч крымских татар.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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