Канада призвала РФ прекратить преследование журналиста Семены
Канада призвала Россию прекратить преследование крымского журналиста Николая Семены, обвиняемого оккупантами в "призывах к нарушению территориальной целостности РФ". Об этом говорится в заявлении МИД Канады, опубликованном в Twitter.
"Канада глубоко обеспокоена репрессиями против свободы слова в Крыму. Журналисту Николаю Семене грозит до 5 лет тюрьмы за якобы подрыв территориальной целостности РФ. Канада призывает снять обвинения с журналиста в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в заявлении.
Canada calls for charges against journalist Mykola #Semena in illegally-annexed #Crimea to be dropped. #UnitedForUkraine #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/Sx0CMc9MyO- Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 28 февраля 2017 г.
19 апреля 2016 года в Крыму оккупанты провели ряд обысков в домах журналистов в поисках связей с порталом Крым.Реалии. Позже стало известно, что после обысков был задержан крымский журналист, обозреватель Радио Свобода Николай Семена.
20 января в оккупированном Крыму Семене вручили обвинительное заключение по делу о "сепаратизме".
По версии так называемого следствия, журналист подготовил статью, в которой были обнаружены "призывы к нарушению территориальной целостности России".
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