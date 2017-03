Канада призвала РФ прекратить преследование журналиста Семены

Канада призвала Россию прекратить преследование крымского журналиста Николая Семены, обвиняемого оккупантами в "призывах к нарушению территориальной целостности РФ". Об этом говорится в заявлении МИД Канады, опубликованном в Twitter.

"Канада глубоко обеспокоена репрессиями против свободы слова в Крыму. Журналисту Николаю Семене грозит до 5 лет тюрьмы за якобы подрыв территориальной целостности РФ. Канада призывает снять обвинения с журналиста в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в заявлении.

Canada calls for charges against journalist Mykola #Semena in illegally-annexed #Crimea to be dropped. #UnitedForUkraine #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/Sx0CMc9MyO