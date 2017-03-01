Канада призвала РФ прекратить преследование журналиста Семены

МИД Канады выразил протест в связи с преследованием крымского журналиста Николая Семены, обвиняемого в "призывах к нарушению целостности РФ"

Канада призвала Россию прекратить преследование крымского журналиста Николая Семены, обвиняемого оккупантами в "призывах к нарушению территориальной целостности РФ". Об этом говорится в заявлении МИД Канады, опубликованном в Twitter.

"Канада глубоко обеспокоена репрессиями против свободы слова в Крыму. Журналисту Николаю Семене грозит до 5 лет тюрьмы за якобы подрыв территориальной целостности РФ. Канада призывает снять обвинения с журналиста в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в заявлении.

19 апреля 2016 года в Крыму оккупанты провели ряд обысков в домах журналистов в поисках связей с порталом Крым.Реалии. Позже стало известно, что после обысков был задержан крымский журналист, обозреватель Радио Свобода Николай Семена.

20 января в оккупированном Крыму Семене вручили обвинительное заключение по делу о "сепаратизме".

По версии так называемого следствия, журналист подготовил статью, в которой были обнаружены "призывы к нарушению территориальной целостности России".

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