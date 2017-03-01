Украина заслужила немедленную отмену виз с ЕС - евродепутат

Как заявила докладчик по вопросу либерализации визового режима для Украины Мария Габриэль, Евросоюзу "пришло время показать результаты"

Украинцы в скором времени смогут свободно путешествовать в странах ЕС, так как триалог между институтами Евросоюза, которые сообща решают вопрос визовой либерализации, завершен с позитивным для Киева результатом. Об этом заявила евродепутат Мария Габриэль, говорится на сайте Европарламента.

"Мы убеждены, что украинцы заслуживают того, чтобы безотлагательно иметь возможность свободно путешествовать в ЕС. Настало время для ЕС продемонстрировать результаты. Украина соответствует всем затребованным ЕС критериям и даже превзошла ожидания", - заявила докладчик по вопросу либерализации визового режима для Украины.

По словам представителя ЕС, процесс либерализации визового режима также является "очень эффективным" инструментом для проведения амбициозных реформ в Украине в секторах безопасности, правосудия и фундаментальных свобод, которые, считает она, приносят пользу украинцам "в повседневной жизни".

Габриэль назвала Украину и Евросоюз "стратегическими партнерами для более безопасного, стабильного и процветающего еврососедства".

"Одобрение безвизового режима для украинцев - важный шаг на пути к усилению гражданского общества в Украине посредством единения людей и наведения мостов через границы... Мы должны подтвердить принцип, по которому каждая страна, которая достигла уровня определенных критериев ЕС, должна получить выгоды режима визовой либерализации", - резюмировала она.

Читайте также: Украина выполнила критерии для безвизового режима - докладчик ЕС

28 февраля 2017 года Совет ЕС одобрил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами. Именно эта часть визового процесса в ЕС долгое время тормозила утверждение визовой либерализации для официального Киева.

В случае отсутствия дополнительных проволочек, безвизовый режим для Украины может заработать в начале лета.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.