Порошенко отреагировал на угрозы боевиков о "национализации"

Комментируя угрозы боевиков "национализировать" украинские активы, президент заявил, что это "грубое и ужасное нарушение международного права"

Президент Петр Порошенко прокомментировал угрозы подконтрольных РФ бандформирований о так называемой "национализации" украинских предприятий в Донбассе. Об этом он заявил во время встречи с главами МИД Великобритании и Польши - Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским, передает пресс-служба АП.

"Произошло еще одно грубое и ужасное нарушение международного права - были де-факто Россией конфискованы украинские государственные и частные активы, расположенные на оккупированной территории. И это является еще одним свидетельством факта оккупации РФ востока Украины", - подчеркнул Порошенко.

Президент добавил, что это происходит на фоне фактического введения этих территорий в "рублевую зону", поставки газа и электроэнергии из РФ, введения бюджетных прямых трансфертов.

"Это абсолютно четкое подтверждение факта оккупации этой территории российскими войсками вместе с полным контролем государственной границы на неконтролируемом участке. В связи с этим мы подчеркиваем, что Россия несет полную ответственность за нарушение режима прекращения огня, убийство украинских военных и гражданских, за незаконное удержание заложников, как на оккупированной территории, так и внутри РФ", - подчеркнул Порошенко.

Президент также призвал ввести санкции против лиц, которые незаконно присвоят украинские активы. "Чтобы против тех, кто сегодня вступит в так называемую собственность конфискованных активов, совместно были применены санкции за нарушение международного и украинского законодательства", - сказал он.

Вчера террористы ЛНР заявили о угрозах ввести "временную администрацию" на трех предприятиях угледобывающей промышленности. Это Краснодонуголь, ДТЭК Ровенькиантрацит и ДТЭК Свердловантрацит.

Кроме того, сегодня стало известно о захвате главного офиса Укртелекома, входящего в группу СКМ Рината Ахметова. Компания прекратила оказывать услуги на оккупированной территории Донбасса.

Министр юстиции Павел Петренко сегодня отреагировал на действия и угрозы боевиков.

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