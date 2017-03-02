НАБУ завершило расследование по делу главы Счетной палаты

Главе Счетной палаты Роману Магуте инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили расследование по делу главы и члена Счетной палаты. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Главе Счетной палаты Роману Магуте инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением.

Члена Счетной палаты - директора департамента по вопросам АПК подозревают в присвоении, растрате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением.

По версии следствия, с января 2014 года по март 2015 глава Счетной палаты злоупотреблял служебным положением, действуя в интересах главного контролера - директора департамента по вопросам АПК, подписав ряд документов, незаконно отчуждая двухкомнатную служебную квартиру в Киеве. Квартира перешла в собственность родственника директора департамента.

Как сообщается, родственнику объявлено о подозрении, а в результате его уклонения от следствия - объявлено в розыск.

16 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении в отношении главы Счетной палаты Магуты. 18 ноября Магута был отправлен под домашний арест.

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