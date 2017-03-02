США не боятся бросить вызов РФ, если потребуется - Хейли

По словам постпреда США в ООН, США и РФ не друзья, но и не враги. Но США осуждают действия РФ в Украине и ветирование резолюции по Сирии

США не боятся бросить вызов России, если "увидят что-то неправильное" в ее действиях. США и РФ не друзья, и не враги - все зависит от обстоятельств. Об этом сообщила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает Al Jazeera.

"Мы критиковали позицию России по Крыму и Украине, за действия там. Мы бросим им вызов, когда увидим что-то неправильное. Если мы видим, что можем работать вместе, конечно, мы попробует сделать и это", - заявила Хейли.

Она также сообщила, что США были очень "огорчены" ветированием Россией резолюции, предусматривающей санкции против властей Сирии за использование химического оружия против мирного населения.

"Мы отвечали России несколько раз за вещи, которые мы считаем неправильными. Мы не боимся делать это и мы продолжим это делать, если посчитаем нужным", - подчеркнула постпред США.

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