Послы ЕС сегодня одобрят решение о визовой либерализации
02.03.2017 09:55
Рассмотрение вопроса безвизового режима для Украины на COREPER станет первым этапом его одобрения на уровне стран-членов ЕС
Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) сегодня на встрече в Брюсселе должен формально одобрить решение о визовой либерализации для Украины. Об этом сообщает Европравда.
Рассмотрение на COREPER станет первым этапом одобрения безвизового режима на уровне стран-членов ЕС.
28 февраля 2017 года в Совете ЕС начались межинституционные переговоры об отмене визового режима для Украины.
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