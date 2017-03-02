В ЕС могут сегодня утвердить решение об отмене виз для Украины
02.03.2017 09:55
Рассмотрение вопроса безвизового режима для Украины на COREPER станет первым этапом его одобрения на уровне стран-членов ЕС
Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) сегодня на встрече в Брюсселе должны формально одобрить решение о визовой либерализации для Украины. Об этом сообщает Европейская правда.
Рассмотрение на COREPER станет первым этапом одобрения безвизового режима на уровне стран-членов ЕС.
28 февраля в Совете Евросоюза начались межинституционные переговоры об отмене визового режима для Украины.
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