ГПУ проводит обыски в Криворожском горсовете

ГПУ проверяет информацию о возможной причастности властей Кривого Рога к коррупционным действиям с бюджетными средствами в размере 200 млн грн

Сегодня, 2 марта, в Криворожском городском совете сотрудники Генпрокуратуры проводят обыски. Об этом у себя в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Обыски проходят по месту жительства и осуществления коммерческой деятельности директоров и учредителей предприятий, причастных к легализации 200 млн грн, выделенных из бюджета в 2016 году.

"В рамках расследования проверяется возможная причастность к совершению хищения городского головы Вилкула Ю. Г., его первого заместителя Удода Е. Г., заместителя Катриченко О. В., других должностных лиц совета и ряда предприятий", - отметил он.

16 ноября 2015 года сообщалось, что мэром Кривого Рога переизбран Юрий Вилкул от Оппозиционного блока.

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