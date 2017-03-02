Следком РФ с начала войны сфабриковал более 100 дел по Донбассу

По словам главы российского Следкома Александра Бастрыкина, фигурантами сфабрикованных дел в основном являются украинские военные

Следственный комитет государства-агрессора России с 2014 года сфабриковал более 100 уголовных производств по конфликту в Донбассе, предъявив ряду граждан Украины надуманные обвинения в военных преступлениях. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин, передает российский пропагандистский ресурс ТАСС.



"С 2014 года возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлекаются к уголовной ответственности 90 лиц", - сказал он.



Бастрыкин добавил, что фигурантами сфабрикованных дел в основном являются украинские военные, начиная с министра обороны Степана Полторака и заканчивая командирами отдельных подразделений, частей, соединений, которые, убеждены в Москве, "непосредственно совершают тяжкие международные преступления".



24 августа 2016 года Следком РФ сообщил о возбуждении уголовных дел против Полторака, начальника Генштаба Виктора Муженко, бывшего командующего Сухопутными войсками Анатолия Пушнякова, действующего командующего этим родом войск Сергея Попко и командующего Нацгвардией Юрия Аллерова.

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