Следком РФ с начала войны сфабриковал более 100 дел по Донбассу
Следственный комитет государства-агрессора России с 2014 года сфабриковал более 100 уголовных производств по конфликту в Донбассе, предъявив ряду граждан Украины надуманные обвинения в военных преступлениях. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин, передает российский пропагандистский ресурс ТАСС.
"С 2014 года возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлекаются к уголовной ответственности 90 лиц", - сказал он.
Бастрыкин добавил, что фигурантами сфабрикованных дел в основном являются украинские военные, начиная с министра обороны Степана Полторака и заканчивая командирами отдельных подразделений, частей, соединений, которые, убеждены в Москве, "непосредственно совершают тяжкие международные преступления".
24 августа 2016 года Следком РФ сообщил о возбуждении уголовных дел против Полторака, начальника Генштаба Виктора Муженко, бывшего командующего Сухопутными войсками Анатолия Пушнякова, действующего командующего этим родом войск Сергея Попко и командующего Нацгвардией Юрия Аллерова.
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