В этом году Порошенко дважды напрямую общался с Путиным - АП

В российских СМИ сегодня сообщили, что с начала года президенты Украины и РФ говорили по телефону четыре раза; на Банковой это частично подтвердили

С начала последней по счету эскалации насилия в Донбассе президент Петр Порошенко дважды разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Информация о прямых переговорах президентов появилась сегодня в российских СМИ, частично эти данные подтвердили в Администрации президента в ответ на запрос LIGA.net.

"Во время обострения ситуации в Донбассе, для того чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также чтобы освободить заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел телефонные беседы с президентом России", - заявили на Банковой.

Как утверждают у Порошенко, такие контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по нормандскому формату.

"Так как разговоры были безрезультатными, отдельного сообщения не было", - ответили в АП на вопрос, почему о переговорах не было официального сообщения.

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2 марта 2017 года один из прокремлевских ресурсов сообщил со ссылкой на "источники в Киеве и Москве", что с начала года Порошенко и Путин говорили по телефону якобы четыре раза, причем предпоследний разговор состоялся 11 февраля, а последний прямой контакт - 21 февраля.

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