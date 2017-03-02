Оккупанты в Крыму завершили сфабрикованное следствие по Умерову

Материалы фейкового дела будут переданы в "прокуратуру", а потом - в "суд", сообщил о намерениях оккупантов замглавы Меджлиса

Во временно оккупированном Крыму ФСБ РФ завершила "следствие" против заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.

"Следователь" объявил нам (мне и адвокатам Курбединову и Семедляеву) о завершении "следствия" и начале "ознакомления с материалами уголовного дела". Потом материал будет передан в "прокуратуру" и далее - в "суд", - написал Умеров.

28 февраля его допрашивали в ФСБ.

В мае 2016 года спецслужбы РФ открыли уголовное производство против Ильми Умерова по ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на "нарушение территориальной целостности РФ).

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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