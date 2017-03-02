TI: Изменения в УПК по Януковичу могут ущемить украинцев в правах

Те правки, которые хотят внести для заочного осуждения экс-диктатора, могут вернуть репрессивные положения кодекса 1960 года, говорят правозащитники

Предлагаемые в Уголовно-процессуальный кодекс для заочного осуждения экс-диктатора Виктора Януковича и его окружения правки могут лишить украинцев права на защиту и ущемят их свободы. Об этом говорится в пресс-релизе правозащитников международной организации Transparency International, который есть в распоряжении LIGA.net.

По словам правозащитников, изменения в УПК могут "вернуть репрессивные положения, содержавшиеся в Уголовно-процессуальном кодексе 1960 года".

"Новый кодекс, принятый в 2012 году, должен был гарантировать указанные права. Внесенные поправки якобы направлены на то, чтобы привлечь к ответственности... Януковича. Но необходимо отметить, что эти поправки могут нанести значительный ущерб правам граждан", - предостерегли в TI.

По мнению правозащитников, Януковича следует привлечь к ответственности в действующих конституционных рамках, а переписывание законодательства и "создание лазеек" в системе якобы будет способствовать коррупции чиновников.

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Transparency International призвали международное сообщество "надавить" на официальный Киев, который, считают правозащитники, "манипулирует системой, чтобы избежать мощных изменений в сфере борьбы с коррупцией".

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