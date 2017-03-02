Безвизовый режим для украинцев: календарный график процесса - СМИ

Начало работы безвизового режима - ориентировочно 11 июня

Появился детальный календарный план рассмотрения о предоставлении украинцам безвизового режима. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на детальный календарный план, который есть в распоряжении издания.

"Этот документ свидетельствует, что Франция не отказалась от намерения искусственно отодвинуть наше решение на период после президентских выборов", - отмечается в сообщении.

"В настоящее время календарь таков: комитет ЕП - 9 марта; пленарное заседание ЕП - ориентировочно, 4 апреля, возможно - 3 апреля; послы ЕС - 26 апреля; Совет ЕС - 11 мая (будет голосовать Совет министров иностранных дел, хотя он является непрофильным); подписание - ориентировочно 15 мая; публикация - ориентировочно 22 мая, начало работы безвизового режима- ориентировочно 11 июня", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что те этапы, где нет примечания "ориентировочно", привязаны к заседаниям органов ЕС, график которых определен заранее.

Сегодня послы стран-членов ЕС должны утвердить результаты триалога.

2 марта сообщалось, что Украина в минувшем году в рамках евроинтеграции имплементировала лишь третью часть законодательных актов Европейского Союза.

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