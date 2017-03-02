АП объяснила, почему Порошенко не дает итоговую пресс-конференцию
Глава Администрации президента Игорь Райнин объяснил, почему президент Петр Порошенко не проводит итоговую пресс-конференцию для СМИ. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.
Райнин признал, что в привычном формате большой пресс-конференции президента со СМИ давно не было.
"Но президент, как мне кажется, всегда общается со СМИ. После многих мероприятий есть подход к прессе", - отметил Райнин.
Он считает, что целью должно стать не формальное проведение пресс-конференции, а отработка наиболее оптимального механизма информирования СМИ и общественности.
"Мы работаем над поиском такого формата", - добавил Райнин.
Отвечая на вопрос, стоит ли организация пресс-конференции на повестке дня, Райнин сказал: "На повестке дня стоит вопрос усовершенствования работы со СМИ. Пока это не самое сильное звено в нашей работе, я это признаю".
29 августа 2016 года на заседании Нацсовета реформ Петр Порошенко сообщил, что Борис Ложкин уходит с должности главы Администрации президента. Вместо него назначен глава Харьковской ОГА Игорь Райнин.
Отметим, что последняя итоговая пресс-конференция Порошенко для СМИ была 3 июля 2016 года.
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