АП объяснила, почему Порошенко не дает итоговую пресс-конференцию

Глава Администрации президента Игорь Райнин говорит, что нужно отработать наиболее оптимальный механизм информирования СМИ

Глава Администрации президента Игорь Райнин объяснил, почему президент Петр Порошенко не проводит итоговую пресс-конференцию для СМИ. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

Райнин признал, что в привычном формате большой пресс-конференции президента со СМИ давно не было.

"Но президент, как мне кажется, всегда общается со СМИ. После многих мероприятий есть подход к прессе", - отметил Райнин.

Он считает, что целью должно стать не формальное проведение пресс-конференции, а отработка наиболее оптимального механизма информирования СМИ и общественности.

"Мы работаем над поиском такого формата", - добавил Райнин.

Отвечая на вопрос, стоит ли организация пресс-конференции на повестке дня, Райнин сказал: "На повестке дня стоит вопрос усовершенствования работы со СМИ. Пока это не самое сильное звено в нашей работе, я это признаю".

29 августа 2016 года на заседании Нацсовета реформ Петр Порошенко сообщил, что Борис Ложкин уходит с должности главы Администрации президента. Вместо него назначен глава Харьковской ОГА Игорь Райнин.

Отметим, что последняя итоговая пресс-конференция Порошенко для СМИ была 3 июля 2016 года.

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