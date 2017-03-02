Глава АП: Мажоритарка ближе и понятнее людям

Парламент формируется политическими силами - потому нужны партийные списки, сказал глава Администрации президента

Глава Администрации президента Игорь Райнин считает, что мажоритарная система проведения выборов понятнее людям. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Я считаю, что действующая избирательная система достаточно рациональна. Парламент формируется политическими силами - потому нужны партийные списки. Мажоритарка ближе и понятнее людям. Не учитывать мнение людей, наверное, тоже неправильно", - сказал Райнин.

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По его словам, в целом для формирования избирательной системы нужна широкая дискуссия всех политических сил и консультация с обществом.

Отвечая на вопрос о жизнеспособности коалиции и возможных досрочных выборах, Райнин подчеркнул: "В коалиции есть дискуссия, но это не тот конфликт, который мог бы привести к ее распаду. Давайте не путать конфликт и дискуссию. Но, на всякий случай, хочу сказать, что БПП не боится никаких выборов. Мы выигрывали все выборы с 2014 года - президентские, парламентские и местные. И выиграли бы их сегодня".

Райнин добавил, что избирательная кампания - это напряжение для любой страны.

"Для Украины это сегодня небезопасно", - уточнил он.

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