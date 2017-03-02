Порошенко объявил траур из-за гибели шахтеров

Президент подписал указ об объявлении всеукраинского траура в связи с гибелью горняков во Львовской области

Президент Петр Порошенко подписал указ об объявлении всеукраинского траура в связи с гибелью шахтеров на шахте Степная во Львовской области. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Выражаю соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате взрыва на шахте во Львовской области. Подписал указ об объявлении всеукраинского траура", - сообщил Порошенко.

Президент добавил, что поручил Кабинету министров провести проверку всех угледобывающих предприятий по обеспечению средствами и соблюдению норм безопасности.

Сегодня, 2 марта, в 12:46 в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте "Степная" ОАО Львовуголь произошел взрыв. В результате погибли 8 шахтеров, судьба 20 горняков остается неизвестной.



На шахте работали 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли, 6 горняков с травмами подняты на поверхность.

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