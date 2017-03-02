Петренко: Суд в Гааге против РФ может продолжаться до семи лет
Слушания в Международном суде ООН в Гааге по иску Украины против РФ могут продолжаться пять-семь лет. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко журналистам в четверг, сообщает Укринформ.
Иск касается нарушений Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма, а также Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
"Я не хочу делать прогнозы, потому что любые комментарии могут навредить. По практике, по статусу такого рода дел - это 5-7 лет. Но мы имеем огромную доказательную базу, и для этого суда это тоже будет беспрецедентное решение, потому что фактически речь идет о событиях по войне в центре Европы и о войне, которая длится несколько лет", - отметил министр.
Он подчеркнул, что Украина со своей стороны делает все, чтобы собрать максимальное количество доказательств.
"Каждый день, чтобы вы понимали, Министерство юстиции опрашивает 2-3 свидетеля, и материалы этих пояснений направляются в суд. Это большая тяжелая работа, но убежден, что мы победим", - сказал Петренко.
Международный суд ООН в Гааге проведет общественные слушания по иску Украины против России с 6 по 9 марта.
Ранее Петренко заявил, что Украина ставит вопрос о введении предварительного решения Международного суда ООН, которое запретило бы России финансировать терроризм.
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