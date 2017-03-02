В прямом общении Банковой и Кремля нет необходимости - Райнин

Глава Администрации президента Игорь Райнин заявил, что каналы общения определены: МИД, трехсторонняя контактная группа и нормандский формат

Глава Администрации президента Игорь Райнин не общается с представителями Кремля. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

"В этом нет необходимости. Каналы общения с РФ у нас определены - через МИД, трехстороннюю контактную группу и нормандский формат", - сказал Райнин.

Он также прокомментировал кейс с указом Путина о признании "паспортов" так называемых ДНР/ЛНР: "Россия тем самым подтвердила, что они имеют прямое отношение к террористам в Донбассе".

2 марта сообщалось, что с начала последней по счету эскалации насилия в Донбассе президент Петр Порошенко дважды разговаривал по телефону с Путиным. Информация о прямых переговорах президентов появилась сегодня в российских СМИ, частично эти данные подтвердили в Администрации президента.

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