В прямом общении Банковой и Кремля нет необходимости - Райнин
Глава Администрации президента Игорь Райнин не общается с представителями Кремля. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.
"В этом нет необходимости. Каналы общения с РФ у нас определены - через МИД, трехстороннюю контактную группу и нормандский формат", - сказал Райнин.
Он также прокомментировал кейс с указом Путина о признании "паспортов" так называемых ДНР/ЛНР: "Россия тем самым подтвердила, что они имеют прямое отношение к террористам в Донбассе".
2 марта сообщалось, что с начала последней по счету эскалации насилия в Донбассе президент Петр Порошенко дважды разговаривал по телефону с Путиным. Информация о прямых переговорах президентов появилась сегодня в российских СМИ, частично эти данные подтвердили в Администрации президента.
Читайте также полный текст интервью: Райнин: Блокада выгодна политикам-аматорам, олигархам и России
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