Компромиссы с РФ не нужны, нужно выполнить соглашения - Климкин

Во временно оккупированном Донбассе логика страны-агрессора России - это осознанная эскалация, сказал глава МИД Павел Климкин

Для того, чтобы достичь мира в Донбассе, не нужны компромиссы со стороны Украины: нужно, чтобы Россия вывела свои войска. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

"Нам не нужны никакие компромиссы. Нам просто нужно выполнить минские договоренности. Логика минских договоренностей в том, что нужно в конце концов прекратить стрельбу, разрешить ОБСЕ круглосуточно и эффективно контролировать всю территорию Донбасса и неконтролируемый участок украинско-российской границы. И на этой основе вернуть людям хотя бы минимальное реальное ощущение возвращения к той жизни, которой они заслуживают", - сказал он.

После этого, по словам Климкина, на такой основе можно будет предпринимать дальнейшие шаги, в том числе по проведению выборов.

"Когда там не будет российских войск, этого бесконечного вооружения, которое закачивается через неконтролируемый участок границы", - подчеркнул он.

В то же время, по словам Климкина, Россия в этом не заинтересована. "Она фундаментально заинтересована в том, чтобы использовать ситуацию в Донбассе для дестабилизации всей Украины", - сказал он.

Климкин подчеркнул, что после аннексии Крыма и начала агрессии в Донбассе логика российских действий всем понятна.

"Это логика осознанной эскалации со всеми сопутствующими действиями: признание документов, так называемая национализация компаний, всех тех действий, которые направлены на то, чтобы разрушить украинскую реальность и создать там российский протекторат", - подытожил он.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: Климкин об особом статусе Донбасса: Логика придет, когда РФ уйдет

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.