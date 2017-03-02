Война в Донбассе касается всей Европы - Габриэль
Война в Донбассе касается всей Европы, и поддержка мирного процесса - это не благотворительность, а вопрос безопасности самих европейцев. В этом уверен министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, о чем он заявил сегодня на брифинге после встречи с главой МИД Павлом Климкиным, сообщает корреспондент LIGA.net.
"Иногда у немцев складывается впечатление, что это (конфликт в Донбассе - ред.) происходит на периферии Европы. А это все практически происходит в центре Европы. Причем эти события касаются не только Украины и Донбасса - они касаются нас всех в Европе, поскольку мы видим, как хрупок мир, к которому мы уже привыкли. Поэтому то, что мы делаем для поддержки мирного процесса - это не благотворительность. Это касается нашей безопасности, наших представлений о совместной жизни в Европе людей общей национальности", - сказал он.
Габриэль отметил, что в ходе переговоров с Климкиным речь шла в том числе о том, как достичь стабильного прекращения огня в Донбассе. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что до сих пор перемирия удавалось достичь только на короткое время.
1 марта 2017 года Габриэль заявил, что в реализации минских соглашений по Донбассу едва ли есть прогресс, так что вопрос снятия санкций с России пока не стоит.
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